8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Леда и Лебедь Корреджо

Aртикул 411482D Корреджо
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 26.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Леда и Лебедь " Корреджо по цене от 1200 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Леда и Лебедь " Корреджо можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Корреджо

Мистический Брак Святой Екатерины Голова Ангела (Head of an Angel)Агония в садуМученичество четырех святых (The Martyrdom of Four Saints)Христос прощается с матерью (Christ taking Leave of his Mother)
Смотреть все

Тематика: Отдых

Всё в прошломБахчисарайский фонтанРозы №17ПраздникДевушка на шезлонгеМяч №5Летний отдых на поляне На пляже №8Папа с двумя дочками разрисовывают друг друг красками
Смотреть все

Стиль: Возрождение

Сад земных наслажденийПраздник боговПалата ПсихеиЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Афинская школа (The School of Athens)Пир богов (1514-1529)Зимний пейзаж с ловушкой для птицСтрашный судВесна (1481-1482)
Смотреть все

Век: 16-й век

Праздник боговПалата ПсихеиЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Пир богов (1514-1529)Зимний пейзаж с ловушкой для птицСтрашный судВавилонская башняВенецианские любовникиМечта человеческой жизни
Смотреть все

Национальность: Итальянская

ЛетомИтальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Праздник боговИтальянский паркИтальянская улочка №18Розы у окнаПалата Психеи
Смотреть все

Жанры: Мифологический

Спящая Венера и Амур (Sleeping Venus and Cupid)Три богатыряПалата ПсихеиПир богов (1514-1529)Амур и ПсихеяФавн (Faun a blackbird zupfeifend)Танец под музыку времени (A Dance to the Music of Time)Весна (1481-1482)Мечта человеческой жизни
Смотреть все