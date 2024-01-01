Картины влюбленные | Репродукции художников влюбленные

Взаимоотношения мужчины и женщины всегда были объектом пристального внимания. Мы можем проследить это не только в психологии и науке, но и в мировой истории, литературе, живописи, скульптуре, архитектуре. Трогательные касания, сплетения рук, томные взгляды, нежные движения танца, поцелуи, любовь... Поэтому так много в мировом наследии чудесных полотен, например, «Поцелуй» Климта, «Мужчина и женщина, созерцающие Луну» Фридриха, «Тайное свидание» Фрагонара, «Алеша Попович и Елена Краса» Ольшанского и многие-многие другие.

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