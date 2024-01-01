Постеры Коты и кошки

Жизнь человека была бы пресной, если бы в ней не было котов. И пусть эти создания порой смотрят на нас высокомерно, недовольно мяукают и будят нас, требуя еды, мы все равно любим этих пушистиков. Это самые настоящие хищники, но в то же время ленивые сони, которые выражают свое отношение к происходящему вокруг сложной системой знаков, от движений хвостом, мурчания, писка и даже ультразвука при общении новорожденных котят с мамой.

В Древнем Египте кошки считались священным животным, воплощением богини плодородия Баст, некоторых котов даже мумифицировали, что подтверждается археологическими раскопками, где также находят разнообразные статуэтки кошек. Убийство кошки каралось смертной казнью. Викинги считали котов олицетворением Фрейи и также возводили их в культ. Средневековая Европа называла их спутниками ведьм и достаточно серьезно истребляла, что отчасти стало причиной распространения чумы, так как за крысами некому было охотиться.

Славянский фольклор также полон образов кошек в сказках, пословицах и поговорках. В Японии кот был высшей наградой, какую мог дать император, в Индии кот сопутствовал богине материнства Сашти.

Кошка — центр всевозможных суеверий, мистики, герой кино, литературы и живописных полотен. Широко известны постеры с изображением кошек таких авторов как Швар, Вейрис, Боннар, Бралдт, Лильефорс, Роннер и других. Купить постер с котом или кошкой вы можете в интернет-магазине Дас Арт.