Постеры Птицы

Легкие, парящие высоко в небе птицы всегда привлекали человека. Они ни что иное как олицетворение свободы, вечного желания полета, символ мира. Каких только птиц нет на нашей планете! И хищные, и травоядные, и одомашненные, использующиеся в хозяйстве, декоративные.





Образы различных птиц встречаются в мировой мифологии, фольклоре и религии, они сами были божествами и помощниками богов. Древний Египет, Греция, Китай Сибирь и другие области верили, что в пернатых после смерти переходят души людей. А предсказания в образе появившихся в небе птиц или услышанных криков распространены и до сих пор.





В художественной литературе можно найти массу героев птиц, сцен превращения человека в лебедя, утку, голубя, сову или ворона. Также разнообразные птицы — объект изображения в живописи, керамике, геральдике и мультипликации.





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