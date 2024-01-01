Постеры Совы

Вы все еще ждете сову с письмом из Хогвартса? Мы тоже! Сегодня образ этой невероятно красивой птицы имеет больше положительную окраску в разных культурах и весьма популярен, а ведь в древние времена сова считалась предвестником смерти, одиночества, опустошения. Считалось, что ведьмы могут превращаться в сов и нападать на детей. Однако в Египте к ним относились более благосклонно, даже мумифицировали. В Древней Греции сова была вечным спутником богини Афины.

Сегодня образ этой птицы связывается с мудростью и ясностью ума, часто используется как оберег. В литературе и мультипликации часто можно увидеть самых разных птиц отряда совообразные. Людей, которые предпочитают поздно ложиться и поздно вставать, называют совами. Постеры сов вы можете купить в нашем интернет-магазине с доставкой в любые уголки России.

Эй, а вы знали, что у самой мудрой совы в лесу на полке стоит хрустальный Друзь?!