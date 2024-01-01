Постеры Карты

Любой мало-мальски сведущий в географии человек скажет вам, что разнообразных географических карт на свете существует великое множество. Они могут рассказывать нам о политическом устройстве мира, рассказывать о перепадах высот и глубинах, о климатических зонах, плотности населения, характере сельского хозяйства и еще можно продолжать и продолжать.

А еще можно выделить постеры на стену карт старинных, какими их создали наши далекие предки, представлявшие наш мир совершенно по-другому. Они возвращают нас к эпохе Великих географических открытий, которые открыли человечеству Африку, Америку, Азию и Океанию, подарили новые морские пути.

И куда же без компаса, астролябии и крепких тросов! Композиции с ними также вы найдете в нашем каталоге. Глядя на наши удивительные плакаты, впору представить себя настоящим морским волком с застывшей на губах солью!

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