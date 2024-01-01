Постеры Глобусы

Этот предмет представляет собой трехмерную модель какой-либо планеты или небесного свода, а история его насчитывает не один десяток столетий. Постеры с глобусом возвращают нас на несколько столетий назад, к большим кораблям с белоснежными крыльями парусом, на большие набережные, где прогуливались дамы в пышных нарядах, где ученые мужи пытались постичь устройство мира.

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