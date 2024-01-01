Постеры Пингвины

Маленькие смешные увальни, живущие в Антарктике и южных областях Африки, Америки и Австралии, кому они могут не нравиться? Это очень любопытные птицы, которые при отнесении к этому классу животных все же не умеют летать. Они охотно идут на контакт с человеком и при этом нежно ими любимы, подтверждением тому использование образа птицы в мультипликации, литературе, геральдике, в качестве логотипов.

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