Постеры Колибри

А вы знали, что эта птица единственная в мире, способная летать назад? А то, что они самые маленькие птица на планете? А то, что они демонстрируют скорость выше чем у истребителя при включенном форсаже при сопоставлении соотношения их длины тела и скорости? А то что они не садятся на цветы, а зависают рядом с ними, быстро-быстро махая крыльями? Причем мелкие виды могут совершать аж до 80-100 взмахов в секунду! Потрясающе, правда? При всем при этом птички очень красивые и яркие, что можно увидеть не только в дикой природе, но и на постерах колибри, которые мы собрали для вас в нашем интернет-магазине.