Постеры Голуби

Курлык-курлык! Голубь не просто птица, вечно снующая под нашими ногами и жаждущая хлеба и семечек. Очень долгое время существовала голубиная почта, являвшаяся одним из самых быстрых способов передачи почты, также эти птицы использовались немецкими войсками для аэрофотосъемки во время Второй Мировой войны.

Кроме этого, голубь является символом мира, символом Святого Духа, чистой птицей по закону Моисееву, принесшей Ною масличную ветвь с суши.

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