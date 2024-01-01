Постеры Павлины

Как ни прекрасен был бы павлиний хвост, его обладатель относится к отряду курообразных. Несмотря на не очень благородное происхождение, красота птицы бесспорна и ее часто можно увидеть в произведениях искусства Востока и Запада. Она является национальным символом Мьянмы, Индии и Ирана, используется даже у нас в геральдике. Кстати, часто встречающееся у нас в устойчивых выражениях слово «пава» (выступает словно пава, ворона в павлиньих перьях) тоже означает павлина.

Постеры павлинов вы найдете в каталоге нашего интернет-магазина.