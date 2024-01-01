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Постеры Орлы

Это одна из самых крупных птиц, хороший охотник, хищник, обладающий острым зрением. Не зря поэтому существует выражение «орлиный глаз». У многих народов эта гордая птица считается одной из самых могущественных, приносящих успех в битвах, мудрой, прозорливой и отважной. В некоторых странах Востока считается, что она способна приводить души умерших в другой мир.

Образ орла можно встретить в геральдике, мифологии, литературе, кинофильмах. Постеры орлов можно приобрести в нашем интернет-магазине. Это репродукции картин известных мастеров, фотографии, удивительные графические работы.

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Орел
Орел
арт. 36003D
Цена от
1110
Орел
Орел
арт. 37611D
Цена от
1110

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