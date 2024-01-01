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8 (495) 648-66-46
8 (495) 648-66-46
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Уорд Джеймс
Картины Уорд Джеймс
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В раме
Орлы
арт. 420973D
Уорд Джеймс
Цена от
1130
Коттедж с соломенной крышей и деревья на повороте проселочной дороги
арт. 420972D
Уорд Джеймс
Цена от
1080
Водопад, Северный Уэльс
арт. 420971D
Уорд Джеймс
Цена от
1090
Крупный рогатый скот в бассейне на рассвете
арт. 420970D
Уорд Джеймс
Цена от
1110
Маленький мальчик с красными туфлями (ребенок с красными туфлями и цилиндром)
арт. 420969D
Уорд Джеймс
Цена от
1170
Купание детей (The Hoppner Children)
арт. 420968D
Уорд Джеймс
Цена от
1040
Эскиз для 'Гордейл Шрам'
арт. 420967D
Уорд Джеймс
Цена от
1070
Навесная лодка и две гребные лодки у причала; Вставка слева, карандашное исследование парома Tintern.
арт. 420966D
Уорд Джеймс
Цена от
1230
Замок Кенилворт, Уорикшир
арт. 420965D
Уорд Джеймс
Цена от
1220
Интерьер конюшни
арт. 420964D
Уорд Джеймс
Цена от
1140
Пейзаж с оленем под "Ником", парк Дагота …
арт. 420963D
Уорд Джеймс
Цена от
1160
Сноудон, приближающаяся буря
арт. 420962D
Уорд Джеймс
Цена от
1210
Приближающийся шторм
арт. 420961D
Уорд Джеймс
Цена от
1140
Портрет миссис Морланд
арт. 420960D
Уорд Джеймс
Цена от
1150
Landscape with a Farm and Cornstalks
арт. 420959D
Уорд Джеймс
Цена от
1140
Деревянная повозка, загруженная стволами деревьев, запряженная парой лошадей и волами
арт. 420958D
Уорд Джеймс
Цена от
1300
Чахлый дуб
арт. 420957D
Уорд Джеймс
Цена от
1050
Львы нападают на двух мужчин и лошадь
арт. 420956D
Уорд Джеймс
Цена от
1140
Пейзаж с тремя лошадьми и деревом на переднем плане
арт. 420955D
Уорд Джеймс
Цена от
1060
Лиственница
арт. 420954D
Уорд Джеймс
Цена от
1090
Пейзаж с коттеджами
арт. 420953D
Уорд Джеймс
Цена от
1190
Проволочный завод мистера Томпсона, Тинтерн
арт. 420952D
Уорд Джеймс
Цена от
1140
Скалистый ручей
арт. 420951D
Уорд Джеймс
Цена от
1100
Мать и младенец
арт. 420950D
Уорд Джеймс
Цена от
1100
Пейзаж с коттеджами и фигурами
арт. 420949D
Уорд Джеймс
Цена от
1090
Дневной спорт
арт. 420948D
Уорд Джеймс
Цена от
1070
Замок Колкомб, Девоншир
арт. 420947D
Уорд Джеймс
Цена от
1210
Серый арабский жеребец, собственность сэра Уоткина Уильямса-Уинна
арт. 420946D
Уорд Джеймс
Цена от
1060
Речной пейзаж с водопадом
арт. 420945D
Уорд Джеймс
Цена от
1150
Взгляд вверх от моста дьявола, Кардиганшир, Уэльс
арт. 420944D
Уорд Джеймс
Цена от
1170
Этюд с орлом
арт. 420943D
Уорд Джеймс
Цена от
1020
Резак по дереву
арт. 420942D
Уорд Джеймс
Цена от
1030
Дикий кабан
арт. 420941D
Уорд Джеймс
Цена от
1100
Машина для накатки рук: мыть картофель
арт. 420940D
Уорд Джеймс
Цена от
1110
Дерево на склоне
арт. 420939D
Уорд Джеймс
Цена от
1050
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