Постеры Лебеди

Эти белоснежные птицы с изящной длинной шеей являются для человека самим олицетворением чистоты, любви, верности, красоты и ума. Это самые крупные водные птицы, которые могут еще и летать.

Образ лебедя часто можно встретить в искусстве, в частности мифологическим сюжетом о Леде и лебеде вдохновились Микеланджело, Леонардо да Винчи, Буше, Гюстав Моро, Сальвадор Дали, Овидий, А. Пушкин, Е. Баратынский и другие. Это часто встречающийся герой фольклора, басен, рассказов и сказок, в том числе и зарубежных авторов. А сколько песен спето о лебединой верности! А чего стоит балет «Лебединое озеро»!

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