Плакаты Коты и кошки

Котейки, котэ, котики, котаны, кошки, — как бы мы ни называли этих милейших мурлыкающих созданий, они уже неотъемлемая часть нашей жизни, как и их вечный противник и союзник собаки. Одомашнивание кота произошло примерно 9,5 тысяч лет назад на Ближнем Востоке и сегодня примерно 600 миллионов котиков по всему миру являются домашними любимцами, хотя не стоит при этом забывать, что кошка всегда гуляет сама по себе.

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