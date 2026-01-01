8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Натюрморт с рыбой и кошкой Петерс Клара

Aртикул 434804D Петерс Клара
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 29x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Натюрморт с рыбой и кошкой" Петерс Клара по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Натюрморт с рыбой и кошкой" Петерс Клара можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Петерс Клара

Натюрморт с сырами, артишоками и вишнейНатюрморт с крабами, креветками и лобстеромНатюрморт с сырами, миндалем и кренделямиНатюрморт с сыром и вишнейНатюрморт с рыбой, устрицами и креветками
Смотреть все

Тематика: Коты и кошки

Французский кот с виномМодный современный кот в тёмных очках, кепке и наушниках на фоне потёков акварельной краскиВыразительный портрет чёрной кошки на чёрном фонеКотятаБольшой мейн кун порода кошекКот на крыше (Cat on the roof)Портрет - черепаховый мейн-кун котенокКошки на пианино (Cats on a Piano)Кошка с котятами (A cat with kittens)
Смотреть все

Тематика: Морепродукты

Четыре стихии - вода (The Four Elements - Water)Устрицы и бокалы с шампанским в стиле сюрреализмЛобстерИкра чернаяБогатый стол с устрицамиНатюрморт с ракамиЗа Ваше здоровьеРак и фрукты с виномНатюрморт с крабами, креветками и лобстером
Смотреть все

Тематика: Рыбы

Подводный мир №9Лосось на нерестеСмешная полосатая рыба на роликахДве рыбы (Two fish, from the "Large Fish" series)Форель (1832-1833) (Trout (ai) with inscription)Летающая рыба и белый горбыль (1840-1842) (Flying fish (tobiuo) and white croaker (ishimochi), from the second series of fish prints)Бойцовая рыбкаСом рыба (1754)Чёрно-белый подробный рисунок аквариумной рыбки с пышными плавниками и хвостом
Смотреть все

Жанры: Натюрморт

Пионы (Peonies) №5Цветы в вазе (Flowers in a vase) №84Сирень (Lilac) №2Пионы №266Натюрморт (Still-life) №19Сирень (Iilac) №13Букет белых цветов в прозрачной вазе на сером фонеЛимоны (Lemons)Итальянский обед с вином
Смотреть все

Стиль: Барокко

Девушка с жемчужной сережкойНатюрморт (Still-life) №19Две женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Поцелуй ИудыДаниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Прометей прикованныйНочной дозор
Смотреть все

Век: 17-й век

Девушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Поцелуй ИудыДаниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Прометей прикованныйНочной дозорПейзаж №3
Смотреть все

Национальность: Бельгийская

Зимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Охотники на снегу (с цветокоррекцией)Зимний пейзаж с ловушкой для птицВавилонская башня (с цветокоррекцией)Вавилонская башняДве прикованные обезьяны (1562)Избиение младенцев (1565-1567)Четыре стихии - вода (The Four Elements - Water)Пейзаж с падением Икара
Смотреть все