Прикольные и смешные плакаты

Если бы люди не умели веселиться, смеяться, не придумывали бы шуток, не знали о сарказме и совсем ничего не считали бы забавным, жилось бы по меньшей мере кисло, а то и совсем невмоготу. Наш человек может посмеяться, когда, казалось бы, и смешного ничего нет, наверное, поэтому получается сохранять бодрость духа и удивлять весь мир «загадочной душой». Возможность находить смешное в сложившихся ситуациях это свойство интеллекта и оно широко изучалось как наукой, так и философией.

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