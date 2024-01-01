Плакаты с надписями

Слово – по-настоящему сильное оружие. Оно убивает, спасает, лечит, делает счастливым. Правильно выбранные и сказанные слова подарят энергию идти дальше и буквально сворачивать горы.

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