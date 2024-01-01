Плакаты Абстракция

Абстракционизм — направление в искусстве, отличающееся отхождением от традиционных форм изображения в сторону преобладания геометрических фигур, значимости цвета. У истоков этого течения стоял знаменитый художник Василий Кандинский, а одними из самых значимых идеологов были Гончарова и Ларионов, основавшие лучизм, Малевич, создатель супрематизма, Клее.





Идеи абстрактных плакатов частично были заимствованы разнообразными течениями в искусстве или вырастили новые направления, например, абстрактный экспрессионизм (Поллок, Тоби, Ротко и др.), ташизм (Хартунг, Сулаж, Матьё), поп-арт, который больше нашел воплощение в пространственных объектах.





Абстракционизм делает важными линию, форму и цвет. Лишая зрителя прямой аналогии с изображаемым, художник открывает простор работы сознания и чувственности. Особое отношение у мастеров было к белому цвету: он считался наиболее пластичным, восприимчивым к различным идеям. Хотя можно найти и плакаты с акцентом на синем, бирюзовом, оранжевом, черном и серых тонах.





В современном искусстве плакаты абстракции вы увидите и более смягченные, но яркие изображения, в которых можно угадать деревья, бабочек, облики городов, цветы, хотя в большинстве случаев все-таки придется удивляться названию.





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