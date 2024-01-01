Картины Собаки и щенки | Репродукции картин художников Собаки и щенки

Воплощение бесконечной любви к человеку, преданности, ума, силы и отваги — конечно это собаки. Эти домашние любимцы с давних пор являются помощниками людей. Они отличные пастухи, помощники-поводыри, спасатели, целители, способные с помощью обоняния почувствовать некоторые человеческие болезни, обнаружить человека под завалами зданий, снега, а также перевозимые незаконно разнообразные вещества. Собак использовали на войне как воинов и санитаров, вытаскивающих с поля боя раненых солдат, на охоте для выслеживания добычи, а некоторые виды пригодны для перевозки человека. Многие лекарства тестировались на начальном этапе именно на псах, а вспомните еще знаменитых Белку и Стрелку, стоявших на заре полетов человека в космос. Благодарные люди поставили по всему миру не один десяток памятников собакам за их верность, любовь и самоотдачу.

Сегодня собачья шерсть используется для изготовления специальных лечебных согревающих поясов, а когда-то в некоторых азиатских странах псов употребляли и в пищу...

У многих народов в мифологи собака называется спутницей некоторых богов, образ используется в геральдике, литературе, живописи. Щенков и собак на картинах художников можно увидеть у Золана, Гильберта, Блинкса, Элсли, Гогена, Вудхауса, Веласкеса, Вагнера, Данчина и многих других. Купить картины с собаками вы можете в интернет-магазине Дас Арт.