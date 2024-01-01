Картины Левитана: репродукции для настроения

Знаете, что такое «пейзаж настроения»? Исаак Левитан один из тех живописцев, творческий путь которого был очень трудным, но не смотря на это, ему удавалось создавать картины, от просмотра которых всплывают радостные эмоции. Это редкий случай, когда безденежье, болезнь близких и тяжёлая судьба творца порождала не трагичные сюжеты, а невероятно реалистичные и красочные пейзажи, которые отнюдь не были похожи на жизнь художника. Левитан мог одухотворять природу человеческими чувствами — и в этом он был уникален. Мы собрали лучшие репродукции картин Левитана. Этот мастер-пейзажист создал много потрясающих полотен, которые на профессиональном уровне пишут наши художники с академическим образованием. Вы покупаете не просто копию, а воссозданную до мельчайших деталей (мазок, техника, оттенки) картину, отличить которую от оригинала будет очень сложно. Мы не используем дешёвых красок и материалов, а поэтому репродукции от DASART выглядят всегда роскошно и готовы украшать самые изысканные интерьеры.

Картины Левитана: от любимца Саврасова до мастера-пейзажиста

Принято считать, что на становление личности много влияет то, в какой семье ты вырос, как проходило детство и на чём завязывались первые интересы. Биография Исаака Левитана в корень противоречит этой теории. Детство и юношеские годы Левитана прошли в бедной, но образованной еврейской многодетной семье. Денег не хватало, отцу приходилось переезжать, но даже в таких условиях родители никогда не препятствовали развитию интересов своих детей. Так юный Исаак вместе с братом поступили в Московское училище живописи, где и начался творческий путь художника.

Современники утверждают, что Левитан был любимчиком известного на то время художника Саврасова, который увидел в мальчике необычный талант, и он не ошибся. Уже в 17 лет Исаак начал зарабатывать на художественных заказах, даже проводил уроки и выставлял свои картины на ученических выставках. Одну из первых картин «Осенний день. Сокольники» приобрёл для своей коллекции Павел Третьяков, что и стало знаменательным днём в жизни начинающего живописца. Исаак Левитан за короткую художественную деятельность (прожил 40 лет) написал примерно 945 картин, чего не удалось даже самым именитым живописцам за прожитые 60-70 лет. В пейзажах Левитана ощущается присутствие человеческих переживаний, а это, без сомнений, стоит любых потраченных денег.