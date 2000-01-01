8 (495) 648-66-46

Постер Вид под Ялтой (1886) Левитан Исаак

Aртикул 18810C Левитан Исаак
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 27x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Вид под Ялтой (1886)" Левитан Исаак по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Вид под Ялтой (1886)" Левитан Исаак можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Вид под Ялтой (1886)" Левитан Исаак станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Левитан Исаак
Весна - большая вода (Spring - a large water)
Лето (Summer)
Золотая осень
Весна в Италии (Spring in Italy)
Вечерний звон
Вечер. Золотой Плёс (Evening. Golden Pool)
Март
После дождя. Плёс (After the rain. Reach)
Ранняя весна (Early Spring)
Смотреть все
Тематика: Природа
Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)
Дубовая роща
Арт природа
Рожь
Золотая осень
Пейзаж Полесья
Арт природа №2
Ручей в берёзовом лесу
Лесные дали
Смотреть все
Тематика: Деревья
Стволы деревьев березы
Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)
Дерево жизни
Дерево (Tree) №2
Апельсиновое дерево
Островок в озере
Контрастное синее дерево в парке
Спил дерева
Вьюга в лесу
Смотреть все
Жанры: Пейзаж
Стволы деревьев березы
Египтянка
Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)
Москва (Moscow) №10
Летний сад
Итальянская улочка №2
Дом у озера (The Lake house)
Итальянский дворик
Маковое поле в Тоскане №2
Смотреть все
Стиль: Реализм
Стволы деревьев березы
Пионы
Парусник (Sailing ship) №2
Девушка с цветами (Girl with flowers)
Неаполитанский залив
Зимний вечер (Winter Evening)
Лунная ночь на Днепре (Moonlit Night on the Dnieper)
Сакура
Корабль в бушующем море (Ship in rough sea)
Смотреть все
Век: 19-й век
Лежащая обнаженная №2
Купальщица №18
Спящие
Летом
Обнаженная №17
Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)
Купальщицы (1884-1887)
Спящая обнаженная (1858)
Сон жены рыбака
Смотреть все
Национальность: Русская
Адам и Ева. Грехопадение (Adam and Eve. fall of man)
Купальщицы
Москва (Moscow) №10
Адам и Ева. Потерянный Рай (Adam and Eve. Paradise Lost)
Сирень (Iilac) №15
Девушка с цветами (Girl with flowers)
Зимний вечер (Winter Evening)
Лунная ночь на Днепре (Moonlit Night on the Dnieper)
Корабль в бушующем море (Ship in rough sea)
Смотреть все