Репродукции картин Маковского: лучшие портреты XIX века

Картины в жанре портрет самые неоднозначные, ведь в таких образах каждый из нас видит что-то своё — то что ближе, то что на душе. Именно поэтому только избранным живописцам удавалось создавать портреты, которые становились шедеврами, вызывали у критиков как одобрение, так и волну негодований, ведь скучное и простое никому не интересно. Репродукции картин Маковского могут показаться слишком банальными и без смысла, но это только на первый взгляд.

Арт-галерея DASART даёт вам возможность пересмотреть свои взгляды на жанр портрет и купить репродукции картин Маковского, созданные нашими профессиональными художниками с академическим образованием. Это высокая детализация образов, точное воссоздание оттенков и техники мастера. Стиль академизма, которым владел Маковский, крайне сложен в изображении, но нам удалось создать достойные копии его полотен.

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Картины Маковского: портреты для каждого

Маковский был самым знаменитым российским художником конца XIX века. За свою творческую карьеру живописец создал больше 350 полотен практически в одном жанре — портрет и вероятно поэтому его картины пользовались таким успехом не только у простых ценителей искусства, но и у высших сословиях общества. Портреты членов семьи у Маковского заказывали императорские семьи, его полотна регулярно участвовали в выставках Товарищества передвижников и неоднократно одобрялись сообществом художников Петербурга.

Пресса тех времён называла Константина Маковского «вдохновенным певцом эпохи». Вместе с Крамским он был организатором Артели художников, которая стала некой мастерской, где принимали заказы с улицы, а работа проводилась под утверждённым уставом. Так художники протестовали против направления академической живописи и создавали то, что подаёт душа творца, а не требование политиканов или управленцев художественных школ.

Вероятно, что такие противостояния породили в художнике собственный стиль. Большая часть картин Маковского написаны в жанре портрет, но также художник хорошо знал историю и много работ создал на тему исторического противостояния Российской империи и Турции. Также у мастера хорошо получалось отображать бытовой жанр в различных образах, рисовал натурщиков, натюрморты и религиозные мотивы. Трудно выделить что-то особенное из его работ, так как каждое полотно по-своему прекрасно. Возможно вам удастся найти лучшую из его картин, которая сможет дополнить интерьер вашего дома.