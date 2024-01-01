Картины Река | Репродукции художников с рекой и речным пейзажем

Река частый элемент пейзажей на картинах великих живописцев. Это та неотъемлемая часть природы, которая дарит столь широкий спектр эмоций — спокойствие, умиротворение, радость и страсть. Рекам придавали множество человеческих характеристик, их делали как главной частью холста, так и изображали как фоновое, дополняющее к чему-то более значимому. Но так или иначе, речной пейзаж всегда вдохновлял художников на создание по-настоящему великих картин, которые уходили с молотка за десятки и сотни тысяч долларов.

Хотите стать обладателем такого полотна? В галерее DASART собраны сотни популярных репродукций картин с изображением рек. Это русские художники-пейзажисты, мастера импрессионизма и даже уникальные творения в жанре абстракционизма. Здесь вы сможете выбрать или заказать тот речной пейзаж, который больше всего подходит под ваши нужды (подарок, коллекция, для интерьера) и удовлетворяет вас как ценителя изобразительного искусства.

Картины и репродукции с рекой: мнений много — суть одна

Маленькие и широкие, спокойные и с бурлящим потоком, с пологими берегами и мягким зелёным ландшафтом или же опасные скалистые обрывы — реки бывают разными, а это десятки и сотен уникальных сюжетов на полотнах знаменитых живописцев. Изобразить масляными красками водную гладь считалось одним из самых высших умений, поскольку для отображения всей полноты оттенков и красок нужно было использовать специальные методики сочетания разных цветов, и это удавалось не каждому художнику.

Реки появлялись практически во всех жанрах изобразительного искусства. Исторические сюжеты, бытовые и социальные темы, абстракция, мифология и религия, ну и, конечно же, пейзажи. Помимо множества сюжетов, реки по-разному изображались в каждую из пор: весной и летом на зелёном фоне цветущих деревьев, осенью в буйстве красок и в одинокой мерзлоте зимой. Чаще всего на картинах известных художников появлялись самые большие реки, а это широкая Волга, могучий Енисей, Темза.

Случалось и так, что живописец за центральный объект брал людей, зверей, архитектуру, но в итоге добавлял речную гладь, что в очередной раз подтверждало тот факт, что эта тема уникальна и заходит всем ценителям изобразительного искусства. Среди самых значимых и, на наш взгляд, стоящих картин можно отметить следующие полотна:



