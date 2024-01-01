Плакаты Реки и озера

Зелень, плеск воды, солнце, и вы будто плывете по золоту в небольшой лодочке по речке, вокруг поют птицы и нет больше никого, вы один на один с природой. Здорово, правда?





Или представьте: легкий туман над водой, стоит звенящая тишина, пахнет дождем, вы стоите на полусгнившем пирсе и ждете дождя. Красиво, не правда ли?





Озера и реки на плакатах могут являться как самостоятельным объектом изображения, так и второстепенным. Водоемы вы можете увидеть у Левитана, Станкевича, Ван Гога, Сислея, Рубенса, Крыжицкого, Климта, Алексеева и других. Вы можете купить плакат с рекой или озером в интернет-магазине Дас Арт.