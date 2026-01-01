8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Золотая осень Поленов Василий

Aртикул 16613C Поленов Василий
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 33x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Золотая осень" Поленов Василий по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Золотая осень" Поленов Василий можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Поленов Василий

Московский дворикМосковский дворик (оригинальная цветопередача)Заросший прудБабушкин садСтарая мельницаМечтыЗадние дворыРека Ока Золотая осеньОливковые деревья на Святой Земле
Смотреть все

Тематика: Пейзажи

Зимний пейзаж в ШвейцарииПшеничное поле с кипарисамиМост через реку №2Закат на море №9Уголок природыОзеро Комо в ИталииЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Пейзаж в ШвейцарииВид на побережье №2
Смотреть все

Тематика: Реки и озера

Пирс у озера в тумане (Pierce Lake in fog)Золотая осеньМост через реку №2Черные кувшинкиНад вечным покоемВесна - большая водаОстровок в озереОзеро Комо в ИталииЛетний день (Summer's day)
Смотреть все

Тематика: Осень

Объемное золотое деревоЗолотая осеньАбстракция в лесуЗолотая осеньАнглийский пейзажОврагТуман. Красный пруд в Москве осенью (Fog. Red Pond in Moscow in autumn)Прозрачная осень на улице Парижа - композиция в стиле современного импрессионизмаПрекрасный горный пейзаж с видом на осенний лес в утреннем тумане
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляМосковский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикРожьОхотники на привале
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)
Смотреть все

Век: 20-й век

Московский дворикИтальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Желтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)Иисус Христос в пустынеМосковский дворик (оригинальная цветопередача)
Смотреть все

Национальность: Русская

Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Охотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все