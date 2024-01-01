Плакаты Пейзажи

Пейзажами называют произведения изобразительного искусства, главным объектом которых является изображение природы в нетронутом человеком виде или с незначительными изменениями. Основные акценты делают на перспективу, композицию, изображение света и воздуха, а изображаемыми объектами могут быть избраны цветы, деревья, облака, астрономические и погодные явления и какие-либо постройки. Свое становление и одновременно расцвет пейзаж получит в 15-17 веках, а затем в конце 19 века и оказал значительное влияние на самые разнообразные художественные течения





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