Картины и репродукции Саврасова: лучшие пейзажи для души

Любите зимние пейзажи? Тогда репродукции картин Саврасова однозначно не оставят вас равнодушным. Всем известная картина «Грачи прилетели» как ничто другое воплощает славу русской живописи и отображает небывалый талант и любовь художника к пейзажам. Стоит только всмотреться в его картины, в ту детализацию и внимание к мелочам, как понимаешь, насколько может быть прекрасным картина маслом в исполнении этого великого живописца. Арт-галерея DASART предлагает вашему вниманию коллекцию самых известных картин Алексея Саврасов в репродукциях профессиональных художников с академическим образованием и опытом работы более 15 лет. Это не просто копии, а детальное воссоздание оригинальных полотен, мазков и методики нанесения, сделанное итальянскими красками на качественном холсте.

Саврасов — сплав трагедий и побед в искусстве

Алексей Кондратьевич Саврасов русский живописец с самой трагичной биографией. В его жизни были как победоносные периоды популярности, так и упадки с затяжной алкогольной зависимостью. Алексей вырос в семье купца и уже с ранних лет проявил талант к живописи. Рисунки 12-летнего мальчика быстро раскупались на рынках Москвы, а отец был доволен коммерческой ценностью своего сына, но длилось это не долго. Когда Саврасов захотел поступить в училище, его посадили «на чердак» и выгнали «из-за стола» и только вмешательство московского полицмейстера позволило юному Алексею вернуться к учёбе и освоить профессию живописца. После окончанию Московского училища навыками Саврасова заинтересовалась царская семья и предложила ему работу в загородной резиденции. Здесь он создаёт «Морской берег в окрестностях Ораниенбума» и «Вид в окрестностях Ораниенбума».

Переломным моментом в жизни художника стала гибель его дочерей. С конца 70-х годов Саврасов перебывает в полном угнетении, находясь под серьёзной зависимостью алкоголя. Последние годы жизни художника — это нищета, скандалы и редкие творческие удачи, и это положение серьёзно отобразилось на его полотнах.



