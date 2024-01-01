Просыпаясь, мы каждый день видим за окном одну и ту же картину. К сожалению, чаще всего это не слишком живописная городская действительность. Подарите себе или своим друзьям радость от созерцания лучших мировых уголков живой природы! Великолепные набережные, манящие скалы, хрустальные озера, буйные леса – все это вы найдете в данном разделе каталога интернет-магазина Дас Арт. Купить постер пейзаж можно оформив online заказ на сайте или по телефону.





Пейзаж на постерах, исполненных в великолепном качестве, смотрится ничуть не хуже живого оригинала!





Пейзажи - это настоящее искусство, которое способно показывать настроение, дать сильные эмоции, буквально на физическом уровне ощутить ветер, вкус воды. Основное значение в постерах пейзажей придается не тронутой человеком природе, которая выходит на первый план изображения, становясь объектом изображения, а не фоном, передаче уникальной атмосферы, света, воздуха. Среди наиболее выдающихся пейзажистов можно назвать Ван Гога (Звездная ночь, Пшеничное поле с кипарисами, Урожай в Ла-Кро), Рембрандта (Каменный мост, Ферма, Три дерева), Сезанна (Холм бедных, Прованс, Вечером), Руссо А. (Вечер карнавала, На опушке леса), Гогена (Пейзаж с павлинами, Таитянские горы, Дом в Арле), Моне (Пруд, Сирень на солнце, Розы), Щербакова (Пруд, Боярышник цветет), Айвазовского (Девятый вал, Корабль в бушующем море, Керчь), Шишкина (Утро в лесу, Рожь, Дубовая роща), Левитана (Над вечным покоем, Лето, Вечерний звон), Васнецова (Днепр перед бурей, Кама, Родина) и многих других.А также есть разница, к какому стилю причислял себя художник. Импрессионисты создавали холсты с особой передачей цвета, наполненные тем или иным настроением. Реалисты пытались передать то, что видел их глаз, максимально точно, барочники — придавали изображению пышность и нарочитую красоту. Романисты наполняли постеры пейзажей маслом необычной радостью, светом, передавая необыкновенное воодушевление.Купить постеры пейзажи вы можете в интернет-магазине Дас Арт. В нашем каталоге вы найдете репродукции художников и фотографии природы. Любые изображения пейзажей станут отличным дополнением к вашему интерьеру!