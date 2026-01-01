8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Яблони в цвету (Apple Trees in Bloom) Сергеев Николай

Aртикул 64318D Сергеев Николай
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 35x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Яблони в цвету (Apple Trees in Bloom)" Сергеев Николай по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Яблони в цвету (Apple Trees in Bloom)" Сергеев Николай можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Яблони в цвету (Apple Trees in Bloom)" Сергеев Николай станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Сергеев Николай

Ночью в степи (At night in the desert)Тоня на Днепре (Tonya on the Dnieper)Сенокос (Haymaking)Летний пейзаж №2Градобой (Gradoboy)
Смотреть все

Тематика: Пейзажи

Золотая осеньЗимний пейзаж в ШвейцарииПшеничное поле с кипарисамиМост через реку №2Закат на море №9Уголок природыОзеро Комо в ИталииЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Пейзаж в Швейцарии
Смотреть все

Тематика: Яблони

Мальчик с яблокомЯблонясентябрьКолибри и яблоневый цветЯблони в Эраньи, солнечное утро (1903)Яблони, осенний эффектБесси-кюр-Кюр, пейзаж с яблонейСбор яблок
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньМосковский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикРожь
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валУтро в сосновом лесуВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)РожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Русская

Золотая осеньДевятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Охотники на привале
Смотреть все