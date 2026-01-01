8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Московский дворик (оригинальная цветопередача) Поленов Василий

Aртикул 16466D Поленов Василий
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 24x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Московский дворик (оригинальная цветопередача)" Поленов Василий по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Московский дворик (оригинальная цветопередача)" Поленов Василий можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Поленов Василий

Золотая осеньМосковский дворикЗаросший прудБабушкин садСтарая мельницаМечтыЗадние дворыРека Ока Золотая осеньОливковые деревья на Святой Земле
Смотреть все

Тематика: Москва

Московский дворикМосква №11Старая Москва. Улица в Китай-городе начала XVII века (Old Moscow. Street in China-town in early XVII century)Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века (The heyday of the Kremlin. All Saints Drive and the Kremlin in the late XVII century)Красная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Ночной город №35Утро стрелецкой казниКрасная площадь зимойКрасная площадь (Red Square)
Смотреть все

Тематика: Дворики

Московский дворикИтальянский дворикМартИтальянский дворик №6Умбрийская долинаИтальянский дворик №9Итальянский дворик №26Избиение младенцев (1565-1567)Итальянский дворик №38
Смотреть все

Тематика: Дороги и тропинки

Московский дворикРожьНа опушке соснового лесаВесна в Италии (Spring in Italy)Дождь в дубовом лесуПрогулка в лесуЗимний пейзаж (Winter Landscape) №4Садовая дорожкаКама близ Елабуги (Kama near Yelabuga)
Смотреть все

Тематика: Церкви

Московский дворикНад вечным покоемСоловкиТоржок (Torgok)Основание Москвы (The base of Moscow)Небесные силы служат нам незаметно (Пасхальная ночь)Пейзаж с церковьюСтарорусский город (Old Russian town)Ахтырка, Пейзаж с Красной церковью
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньМосковский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикРожь
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньМосковский дворикИтальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Желтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)Иисус Христос в пустыне
Смотреть все

Национальность: Русская

Золотая осеньДевятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Охотники на привале
Смотреть все