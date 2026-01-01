8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Рожь Шишкин Иван

Aртикул 16526D Шишкин Иван
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 35x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить плакат "Рожь" Шишкин Иван по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Обрезка плаката в размер или с полями 5 / 10 см;

    - Напечатать плакат мы можем:  стандартный срок изготовления 1-2 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен плакат определенного размера.

    Заказать плакат "Рожь" Шишкин Иван можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ плаката можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Шишкин Иван

Утро в сосновом лесуДубовая рощаБолото. ЖуравлиНа опушке соснового лесаРучей в берёзовом лесуДождь в дубовом лесуПрогулка в лесуКорабельная рощаПейзаж Полесья
Смотреть все

Тематика: Природа

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Золотая осеньДубовая рощаЗвёздная ночьЧерные кувшинкиНад вечным покоемБолото. ЖуравлиНа опушке соснового лесаЗаросший пруд
Смотреть все

Тематика: Поля

Пшеничное поле с кипарисамиРадугаМир КристиныПобеждённые. ПанихидаПшеничное поле с кипарисами v.2Маковое поле в Тоскане №3Тоскана №6Страдная пора. КосцыРожь
Смотреть все

Тематика: Дороги и тропинки

Московский дворикМосковский дворик (оригинальная цветопередача)На опушке соснового лесаВесна в Италии (Spring in Italy)Дождь в дубовом лесуПрогулка в лесуЗимний пейзаж (Winter Landscape) №4Садовая дорожкаКама близ Елабуги (Kama near Yelabuga)
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньМосковский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикОхотники на привале
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валУтро в сосновом лесуВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Бриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Поцелуй
Смотреть все

Национальность: Русская

Золотая осеньДевятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Охотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все