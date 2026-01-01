8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Плакат Набережная Невы (Embankment of the Neva) Верещагин Петр

Aртикул 63707D Верещагин Петр
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 36x20 см

Художник: Верещагин Петр

Тематика: Реки и озера

Тематика: Лодки

Тематика: Санкт-Петербург

Жанры: Пeйзaж

Стиль: Реализм

Век: 19-й век

Национальность: Русская

