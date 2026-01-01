Картина "Даная", которая была создана Рембрандтом в 1636 году, отмечает начало его супружеской жизни с Саскией ван Эйленбюрх. Художник обожает свою жену и очень часто изображает ее на своих работах. "Даная" не является исключением - она создавалась Рембрандтом для его собственного дома, а не для продажи. Картина находилась с художником до 1656 года, когда его имущество было продано. Загадкой долгое время оставалось то, почему сходство с Саскией на этой картине не так очевидно, как на других работах Рембрандта 1630-х годов, и почему стиль картины напоминает более поздний период его творчества.

Только недавно, в середине XX века, с помощью рентгенографии была раскрыта эта тайна. Рентгеновские снимки показали более явное сходство с лицом жены Рембрандта. Оказалось, что картина была изменена после смерти жены художника в 1642 году, когда Рембрандт уже находился в новых отношениях с Гертье Диркс. Черты лица Данаи на картине были изменены так, чтобы сочетать в себе обеих любимых женщин художника.

Кроме того, рентгеноскопия показала, что на первоначальном изображении был изображен золотой дождь, и взгляд Данаи был направлен вверх, а не в сторону. У ангела в голове кровати было изображено смеющееся лицо, а правая рука женщины была повернута ладонью вверх.

В нашей компании Вы можете заказать картину "Даная" Рембрандта по цене от 530 руб. Купить репродукцию картины "Даная" Рембрандта можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц. Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.