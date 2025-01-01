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Картины голландских художников | Репродукции голландских художников
Картины голландских художников в интерьере
Сегодня многие владельцы квартир и нежилых помещений выбирают для интерьера голландский стиль. Простое оформление позволяет не очень затратными способами создать атмосферу уюта, домашнего тепла и комфорта. Во многом такому эффекту способствуют картины известных голландских мастеров, которые вешают на стену для придания национальной атмосферы.
Знаменитые голландские художники
Голландский стиль создаёт не только уют, но и наполняет помещение романтикой моря за счет внедрения морских мотивов. Растительные орнаменты, природные материалы в отделке, паркетные полы, мебель из массива. Завершает образ картина, репродукция, гравюра, украшающая стену.
Яркий интерьер по мотивам Ван Гога
Имя художника - постимпрессиониста Винсента Ван Гога известно практически каждому цивилизованному человеку. Бедствовавший всю жизнь мастер, лично продавший только одно своё произведение, после смерти стал самым продаваемым и дорогим живописцем. Его полотна ценят за всплеск живых, позитивных эмоций, фирменные цвета, благословляющие жизнь. Оттенки, которые он использовал в своих картинах, применяют дизайнеры для создания неповторимых интерьеров, заряженных позитивом.
Достаточно суровый российский климат требует наполнять квартиры, любые другие помещения (офисы, рестораны, залы в развлекательных и торговых центрах и т. д.) обилием солнечного света. Именно этого так не хватает в холодное время года. Мотивы популярной во всём мире картины "Подсолнухи" возможно отразить в любой комнате дома: гостиной, спальне, коридоре, даже ванной комнате. Любимый жёлтый цвет художника и милые летние цветы уместны в вазе на столе и репродукции на стене. Ванная может быть отделана мозаикой - панно "Подсолнухи".
Не менее популярно полотно Ван Гога "Звёздная ночь". Цвет индиго и золотистый хоровод звёзд создают завораживающую атмосферу. Триптих, повешенный на стену, включающий репродукции "Ваза с ирисами", "Цветущие ветки миндаля", "Розовые розы" станет говорящим акцентом в интерьере.
Натюрморты
Чтобы украсить обеденную зону на стене в столовой, кухне или зале кафе, ресторана, можно купить натюрморты прославленных мастеров из Нидерландов. Они создавали самые реалистичные изображения.
Вид прописанного в мельчайших деталях лимона создаёт ощущение кислоты и цитрусового аромата. Аппетитно зажаренную рыбу сразу хочется съесть. Вино в бокале притягивает взгляд своими переливами. Речь идёт о картине Питера Класа "Натюрморт с рыбой. 1646". Оригинал висит в Государственном Пушкинском музее в Москве. Питер Клас, можно сказать, специализировался на композициях завтраков в натюрмортах.
Пейзажисты
Якобс Ван Рейсдал (1629-1682) создавал пейзажи, отражал все нюансы голландской природы. "Еврейское кладбище. 1657" выглядит довольно мрачно среди искорёженных деревьев. Но и в этом царстве мёртвых сияет радуга, как луч надежды и зарождения будущей жизни.
Пейзаж "Болото. 1660" хранится в экспозиции Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Реальная, а не идеализированная красота нидерландской природы в работах Я. В. Рейсдала по достоинству была оценена только в 19 веке. Тогда появилось много пейзажистов - реалистов, называвших себя его последователями.
Золотой век и малые голландцы
Для размещения репродукции на стену в классическом интерьере полотна малых голландцев подходят больше всего. Золотым веком для Нидерландов стало семнадцатое столетие. Именно тогда протестантские провинции в Голландии получили независимость от Испании. Это и были Нидерланды. Католики из Фландрии (теперь территория Бельгии) от них отделились.
В это время в стране стала бурно развиваться светская живопись. Население поголовно заказывало у художников картины с реалистичными сюжетами, натюрморты с ежедневными блюдами в домах жителей, собственные портреты. Столь массовые заказы от простых горожан, желавших украсить свои небольшие дома живописью, породили термин "малые голландцы". Художники писали полотна для клиентов небольшого размера.
Наиболее известен во всём мире, конечно же, Рембрандт. Его картины периода молодости полны жизнелюбия и веселья. Тогда он писал любимую жену Саскию, с которой беззаботно жил и творил, получая много заказов. Пример — "Блудный сын в таверне. 1635".
Спустя всего десяток лет Саския умерла, заказов не стало. Мастер остался без своего большого дома и коллекции. "Возвращение блудного сына. 1668", хранящееся в Государственном Эрмитаже Санкт-Петербурга, несёт совсем другой посыл.
Поздние работы художника на его родине не оценили. Зато в России хранятся самые знаменитые работы Рембрандта: "Саския в образе Флоры", "Даная". Репродукции таких живых, эротичных картин украсят любую спальню.