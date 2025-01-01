Картины голландских художников | Репродукции голландских художников

Картины голландских художников в интерьере

Сегодня многие владельцы квартир и нежилых помещений выбирают для интерьера голландский стиль. Простое оформление позволяет не очень затратными способами создать атмосферу уюта, домашнего тепла и комфорта. Во многом такому эффекту способствуют картины известных голландских мастеров, которые вешают на стену для придания национальной атмосферы.

Знаменитые голландские художники

Голландский стиль создаёт не только уют, но и наполняет помещение романтикой моря за счет внедрения морских мотивов. Растительные орнаменты, природные материалы в отделке, паркетные полы, мебель из массива. Завершает образ картина, репродукция, гравюра, украшающая стену.

Яркий интерьер по мотивам Ван Гога

Имя художника - постимпрессиониста Винсента Ван Гога известно практически каждому цивилизованному человеку. Бедствовавший всю жизнь мастер, лично продавший только одно своё произведение, после смерти стал самым продаваемым и дорогим живописцем. Его полотна ценят за всплеск живых, позитивных эмоций, фирменные цвета, благословляющие жизнь. Оттенки, которые он использовал в своих картинах, применяют дизайнеры для создания неповторимых интерьеров, заряженных позитивом.

Достаточно суровый российский климат требует наполнять квартиры, любые другие помещения (офисы, рестораны, залы в развлекательных и торговых центрах и т. д.) обилием солнечного света. Именно этого так не хватает в холодное время года. Мотивы популярной во всём мире картины "Подсолнухи" возможно отразить в любой комнате дома: гостиной, спальне, коридоре, даже ванной комнате. Любимый жёлтый цвет художника и милые летние цветы уместны в вазе на столе и репродукции на стене. Ванная может быть отделана мозаикой - панно "Подсолнухи".

Не менее популярно полотно Ван Гога "Звёздная ночь". Цвет индиго и золотистый хоровод звёзд создают завораживающую атмосферу. Триптих, повешенный на стену, включающий репродукции "Ваза с ирисами", "Цветущие ветки миндаля", "Розовые розы" станет говорящим акцентом в интерьере.

Натюрморты

Чтобы украсить обеденную зону на стене в столовой, кухне или зале кафе, ресторана, можно купить натюрморты прославленных мастеров из Нидерландов. Они создавали самые реалистичные изображения.

Вид прописанного в мельчайших деталях лимона создаёт ощущение кислоты и цитрусового аромата. Аппетитно зажаренную рыбу сразу хочется съесть. Вино в бокале притягивает взгляд своими переливами. Речь идёт о картине Питера Класа "Натюрморт с рыбой. 1646". Оригинал висит в Государственном Пушкинском музее в Москве. Питер Клас, можно сказать, специализировался на композициях завтраков в натюрмортах.

Пейзажисты

Якобс Ван Рейсдал (1629-1682) создавал пейзажи, отражал все нюансы голландской природы. "Еврейское кладбище. 1657" выглядит довольно мрачно среди искорёженных деревьев. Но и в этом царстве мёртвых сияет радуга, как луч надежды и зарождения будущей жизни.

Пейзаж "Болото. 1660" хранится в экспозиции Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Реальная, а не идеализированная красота нидерландской природы в работах Я. В. Рейсдала по достоинству была оценена только в 19 веке. Тогда появилось много пейзажистов - реалистов, называвших себя его последователями.