8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Мышка летит на одуванчике

Aртикул 21709C
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Мышка летит на одуванчике"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Мышка летит на одуванчике" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Мышка летит на одуванчике" станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Животные

Ной ведет животных в ковчегЛама в очкахЖивотные играют в карты в игру покерВход животных в Ноев ковчегЧетыре стихии. ЗемляЛамаУлитка и гибискусыЭдемский сад с грехопадением человекаГруппа животных, Женева
Смотреть все

Тематика: Одуванчики

Корзинки одуванчиков в капельках росыОдуванчики №6Одуванчик в стиле винтажБелый одуванчик на черном фонеЗонтики одуванчика крупным планомОдуванчики макро №2Одуванчик на синем фонеОдуванчик (Dandelion) №3Одуванчик и бабочка
Смотреть все

Тематика: Воздушные шары

Винни Пух на воздушном шаре с пчеламиМилый белый зайчик с голубым шариком на светлом фонеЗолотистый пейзажВоздушный шар из одуванчикаДевочка с воздушными шарами на лавандовом полеВоздушные шары №2Воздушные шары и книгаПолет девочки на воздушных шарахВоздушные шары в небе Италии
Смотреть все

Тематика: Детская

Милый медведь в золотом шарфе едет на цирковом велосипедеПодводный мир №9Винни Пух на воздушном шаре с пчеламиЧеловек-паук (Spiderman)Девочка на медведеСемья совРазноцветные домики набережной детского городкаЦветные карандашиМилый белый зайчик с голубым шариком на светлом фоне
Смотреть все

Тематика: Прозрачные цветы

Лотос макро №2Лотос макроЧерно-белое макро магнолииБелый одуванчик на черном фонеОдуванчики макро №2Одуванчик (Dandelion) №3Изящный воздушный коллаж из цветов голубой и розовой гортензии на белом фонеЛеопард и пионыОдуванчики №330
Смотреть все

Национальность: Испанская

Две женщины у окна (1655-1660)Агнец Божий (1639)Одуванчик в стиле винтажОбнаженная женщина Рождество Христово (1665-1670)Четыре человека (1655-1660)Натюрморт с апельсинами и грецкими орехами (Still Life with Oranges and Walnuts)После купания (1916)Бело-золотой цветок на белом фоне
Смотреть все

Век: 21-й век

Стволы деревьев березыАрт композиция №60Море и пляжАбстракция бирюзово-золотаяПионы в вазе №11Объемное золотое деревоЗолото гор №6Арт вандал №113Дерево с цветными круглыми листьями №2
Смотреть все