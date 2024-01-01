Постеры Воздушные шары

Пожалуй, интереснее медленных облаков в небе рассматривать только воздушные шары, разноцветные, легкие, плавно летящие над городами. Первый был создан братьями Монгольфье, поднимавшийся верх, наполнясь горячим воздухом, и с тех пор конструкция не претерпела значительных изменений, хотя каких только не придумывают для них куполов! Существуют даже целые фестивали, где можно увидеть и стилизации известных киношных, и мультипликационных, и книжных персонажей.

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