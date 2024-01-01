Постеры Воздушный

В полетах главное, чтобы количество взлетов равнялось количеству посадок, не правда ли? О покорении неба человек грезил очень долго, первые полеты были описаны еще в 6 веке нашей эры. Но серьезным взлетом можно назвать только создание воздушного шара братьями Монгольфье и преодоление на нем расстояния в 8 км. Затем были разработки Джорджа Кэйли, Жана-Мари Ле Бри, Фкеликса дю Тампля, Отто Лилиенталя, А.Ф. Можайского, братьев Райт и других. 20 век — золотое время авиации, когда были созданы самые невероятные летательные аппараты. На сегодняшний день это красивые совершенные машины, отвечающие самым высоким требованиям.

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