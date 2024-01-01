Постеры Самолеты

В истории зафиксировано, что первый самостоятельный устойчивый и достаточно длительный полет совершил аппарат, построенный братьями Райт. Хотя до них попытки совершали очень многие, в том числе и наш конструктор Александр Можайский.

Первые успехи в современном строительстве были достигнуты в 1910 году Александром Кудашевым и с того времени нашими изобретателями было построено множество летательных аппаратов, которые вы сможете увидеть в разделе каталога постеров «Самолеты».

У нас есть и постеры гражданских самолетов, и военных, которые понравятся всем любителям авиационной техники.