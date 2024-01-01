Картины Самолеты | Репродукции картин художников Самолеты

Эти большие воздушные судна поднимаются в небо за счет аэродинамики — силовой установки, создающей тягу, и неподвижного относительно других частей крыла, создающего подъемную силу. Впервые сам термин «самолет» был употреблен 1857 году капитаном 1 ранга Н.М. Соковниным для обозначения управляемого аэростата, а затем А.В. Эвальд. Различных самолетов по конструкции и типу двигателя, количеству крыльев и другим особенностям можно вспомнить очень много. В нашей стране в самолетостроение вложили силы такие изобретатели как Николай Телешов, Александр Можайский, Кудашев, Сикорский, Гаккель и многие другие. Купить картины самолетов в небе вы можете в интернет-магазине Дас Арт.