Картины Воздушные шары | Репродукции картин художников Воздушные шары

Для того, чтобы этот летательный аппарат поднялся в небо, используется специальная смесь газов и теплый воздух. Впервые воздушный шар был изготовлен еще в 1783 году братьями Монгольфье. Это устройство не может переносить тяжелые грузы, достаточно медленно течет по небу и используется в основном для развлекательных полетов. Существуют даже целые фестивали, где можно увидеть красочные шары необычных форм. Купить картины с воздушными шарами вы можете в интернет-магазине Дас Арт.