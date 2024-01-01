Картины Мотоциклы | Репродукции картин художников Мотоциклы

Это двухколесное транспортное средство — мечта каждого настоящего гонщика! Первый прототип мотоцикла (велосипед с паровой машиной) был создан в 1869 году Пьером Мишо и был малопригоден для вообще какой-либо езды. А мотоцикл в том виде, каким мы его знаем, на бензиновом двигателе, разработали в 1885 году Даймлер и Майбах. Байк используется не только как транспортное средство, кстати, весьма опасное, но и спортивный снаряд. Купить картину с мотоциклом вы можете в интернет-магазине Дас Арт.