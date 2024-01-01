Репродукции картин Васильева: погрузитесь в красоту русских пейзажей

Один из самых знаменитых живописцев, который работал в жанре пейзаж. Им восхищались Шишкин и Крамской. Ему подражал Репин и благодаря вкладам Васильева он создал картину «Бурлаки на Волге». Пейзажи Васильева выигрывали премии Общества художников и становились образцом в этом жанре для многих последователей. Вот таким был Фёдор Васильев, а вернее его картины — задавали ритм и оказывали большое влияние на развитие русской живописи в стилей «настроение пейзаж».

Если среди всего изобразительного искусства пейзажи маслом нравятся вам больше всего, если вызывают у вас неподдельные эмоции и восхищение, то репродукции картин Васильева именно то, что вам нужно. В галерее DASART создаются безупречные копии, которые в деталях повторяют стиль и технику великого художника. Вы не будете жалеть о приобретении таких полотен, ведь это не только вклад в развитие вашей творческой личности — это вклад в искусство, а оно вечно.

Картины Васильева: достойный ученик великих мастеров

Возможно это покажется странным, но нет точных данных о месте рождения и смерти Фёдора Васильева. Художник родился в семье мелкого почтового чиновника в Петербурге. С малых лет мальчик проявлял способности к рисованию и живописи, а поэтому бросил службу в почтампе и пошёл учиться в Рисовальную школу. По окончании обучения Васильев вошёл в общество художников, где и познакомился со своими учителями Шишкиным и Крамским.

Большое влияние на развитие творческих способностей Васильева оказало путешествие на остров Валаам вместе с Шишкиным, где он наработал много набросков и этюдов, которые после закончил (Деревенский двор, После дождя, В церковной ограде Валаам). У Шишкина Фёдор научился работать со светом, продумывать композиции и точно передавать детали природы. Васильев тонко чувствовал жанр пейзажа, умел быстро подходить к предмету изображения с правильной стороны, убирал несущественное и выделял важное.

Творческие успехи Федова Васильева впечатляли Ивана Крамского. Илья Репин неоднократно восхищался художником и тепло описывал его в своих книгах. Царская семья и графы часто заказывали работы у Васильева и обеспечивали его всем необходимым для живописи. Картины этого художника не просто вызывают приятные эмоции, располагают и впечатляют, они показывают всю полноту красок и детализацию пейзажей, о которых вы ранее даже не догадывались.