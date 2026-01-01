8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Три богатыря Васнецов Виктор

Aртикул 63143D Васнецов Виктор
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 31x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Три богатыря" Васнецов Виктор по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Три богатыря" Васнецов Виктор можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Три богатыря" Васнецов Виктор станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Васнецов Виктор

Гусляры (1896)БаянКалитка (1876)Ярилина Долина (1885 г.)Пейзаж с озером
Смотреть все

Тематика: Фэнтези люди

Сад земных наслажденийВесна (1481-1482)Амур и ПсихеяПрометей прикованныйПир богов (1514-1529)Поверженный демон (Fallen demon)Пейзаж с падением ИкараПоцелуй дьявола и ангелаСмертные грехи (Mortal sins)
Смотреть все

Тематика: Всадники

ВсадницаКазаки у горной речки (The Cossacks in the mountain river)На работу (On the job)Портрет БарбарыПарламентёры. "Сдавайся!" - "Убирайся к чёрту!" (The negotiators. "Surrender" - "Go to hell!")С пакетом (With the Service)Наполеон на Большом Сен-БернардеБаллада о Леноре, или мертвые путешествуют быстроТри всадника
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Утро в сосновом лесуРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Русская

Золотая осеньДевятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуМосква (Moscow) №10В голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привале
Смотреть все

Жанры: Мифологический

Весна (1481-1482)Амур и ПсихеяПрометей прикованныйПалата ПсихеиФавн (Faun a blackbird zupfeifend)Пир богов (1514-1529)ЖемчужинаМечта человеческой жизниАллегория музыки (Allegory of Music)
Смотреть все