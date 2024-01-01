Картины маслом Деньги и монеты

Это один из основных инструментов обмена, мера стоимости, средство обращения и платежа, накопления. До появления современных купюр и монеток в разных областях мира использовались то ракушки и жемчуг, камушки с отверстиями, а также шкуры животных, меха, куски металла. Сегодня разные государства используют свою валюту, существуют также электронные деньги, но картины с изображением денег рассказывают о привычных нам монетах и купюрах, финансовых деятелях, изображают условные обозначения валют. Купить картины монет вы можете в интернет-магазине Дас Арт.