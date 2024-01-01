Картины маслом Спорт

Как много в мире замечательных игр и видов спорта, в том числе и экстремальных, где человек может показать свою силу, меткость, ловкость, скорость, гибкость, ум и другие качества! Если вы сами не вовлечены в процесс, так с удовольствием занимаете позицию наблюдателя, «болея» за своих.

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