Картины маслом Баскетбол

Даже не увлекаясь этой игрой, которая, между прочим, входит в Олимпийские виды спорта, вы наверняка слышали имена Шакила О'Нила, Майкла Джордана, Джорджа Майкена, Боба Коузи, Билла Рассела. Придумал игру Джеймс Нейсмит в 1936 году и с тех пор каждый год повсюду проводятся различные первенства.

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