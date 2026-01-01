8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Кобе Брайант №11

Aртикул 12877C
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x30 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Кобе Брайант №11"  по цене от 9360 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Кобе Брайант №11" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Баскетбол

Майкл ДжорданКрасивый баскетбольный мяч на чёрном фонеБаскетбольный мяч в виде планеты в лучах солнцаСилуэт баскетболиста с мячом в движении в акварельных брызгахДинамичная композиция белого силуэта баскетболиста с мячом на фоне ярких оранжевых акварельных пятен и брызгБаскетбол №3Силуэты девушек баскетболисток в различных прыжкахБаскетбольный мяч в рукахПортрет Кобе Брайант №5
Смотреть все

Тематика: Кобе Брайант

Портрет Кобе Брайант №5Поп-арт портрет Кобе БрайантКарикатура Кобе БрайантКобе Брайант в роле пришельцаПоп арт портрет Кобе Брайант №7Арт портрет Кобе Брайант №18Кобе Брайант №4
Смотреть все

Жанры: Портрет

ЛетомИтальянский полдень (Девушка с виноградом)ПоцелуйГолый ребенок Мэрилин Монро на красном фонеАдель Блох-Бауэр IIВенецианские любовникиДевушка с жемчужной сережкойСтанчик
Смотреть все