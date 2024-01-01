Постеры Баскетбол

Сложно представить, но одной из самых популярных командных игр, которая, кстати, входит в программу соревнований Летних Олимпийских игр, всего лишь немногим более ста лет! И за это время она не только возникла в стенах небольшого колледжа в США, но и завоевала всемирную популярность, как одно из самых динамичных и захватывающих состязаний.

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