8 (495) 648-66-46

Постеры Баскетбол

Сложно представить, но одной из самых популярных командных игр, которая, кстати, входит в программу соревнований Летних Олимпийских игр, всего лишь немногим более ста лет! И за это время она не только возникла в стенах небольшого колледжа в США, но и завоевала всемирную популярность, как одно из самых динамичных и захватывающих состязаний.

Купить постеры «Баскетбол» вы можете в нашем интернет-магазине. Они отлично подойдут для украшения спортивных залов и секций, домашних интерьеров настоящих ценителей этого вида спорта.

Развернуть
КАТАЛОГ
ФИЛЬТР
ВИД
Kobe
Kobe
арт. 12859B
Цена от
1110
Следующая
страница