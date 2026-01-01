8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Баскетболист Кобе Брайант

Aртикул 12870B
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x30 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Баскетболист Кобе Брайант"  по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Баскетболист Кобе Брайант" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Баскетболист Кобе Брайант" станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Баскетбол

Майкл ДжорданКрасивый баскетбольный мяч на чёрном фонеБаскетбольный мяч в виде планеты в лучах солнцаСилуэт баскетболиста с мячом в движении в акварельных брызгахДинамичная композиция белого силуэта баскетболиста с мячом на фоне ярких оранжевых акварельных пятен и брызгБаскетбол №3Силуэты девушек баскетболисток в различных прыжкахБаскетбольный мяч в рукахПортрет Кобе Брайант №5
Смотреть все

Тематика: Кобе Брайант

Портрет Кобе Брайант №5Поп-арт портрет Кобе БрайантКарикатура Кобе БрайантКобе Брайант в роле пришельцаПоп арт портрет Кобе Брайант №7Арт портрет Кобе Брайант №18Кобе Брайант №4
Смотреть все

Графика: Компьютерная

Девушка (Girl) №68Кафе (Cafe) №2Мэрилин Монро на красном фонеМодный современный кот в тёмных очках, кепке и наушниках на фоне потёков акварельной краскиТри обезьяны в наушниках и очках светлый вариантВыразительный портрет чёрной кошки на чёрном фонеСердце человекаВолк воет на луну №2Тропические листья монстеры
Смотреть все